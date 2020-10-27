Engelli araçlarının bakım ve onarımı Talas Belediyesi'nden

Başkan Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ‘Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi', engelli vatandaşların arızalı araçlarını tamir ederek bu konuda yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Bugüne kadar 153 aracın bakımı yapılarak sahiplerine teslim edildi.

Belediye ekipleri tarafından evlerinden alınan engelli araçları, ücretsiz olarak tamir ve bakımı yapıldıktan sonra yine belediye tarafından evlerine teslim ediliyor. 1 Şubat tarihinde hizmete sunulan bakım ve onarım ünitesinde şu ana kadar toplam 153 aracın tamiri ve bakımı gerçekleşti. Bu hizmetten yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, Talas Belediyesi'nin 0352 503 12 51 veya 0534 377 85 55 numaralı telefonlarını arayarak ayrıntılı bilgi ve destek alabilecekler.