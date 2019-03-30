Engelli bireyler Erciyes'te buluştu

Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, yüzlerce görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli bireyin katılımıyla Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Karın keyfini doyasıya çıkaran katılımcılar, Erciyes için engelin olmadığını bir kez daha gösterdi.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mirada Otel, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş, Kayseri Gaz, Arlberg Sport, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kent Ekmek, destekleriyle kez Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Engelli bireylerin, sosyal alanda kendilerini ifade edebilmesi, sportif ve kültürel aktivitelere katılmalarını sağlamak amacıyla organize edilen etkinliğe İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Eskişehir, Adana, Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce görme, işitme ve zihinsel bedensel engelli katıldı. Aktiviteye aileleriyle birlikte katılan engelli bireyler, etkinlik boyunca kızak yarışmaları, mehter ve ritim gösterisi, konserler ve çeşitli gösterilerle gönüllerince eğlenerek karın keyfini çıkardı.

Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında gerçekleştirilen kızak ve penaltı yarışmaları sonucunda dereceye girenlere madalya ve kupalarını Kayseri Valisi Şehmus Günaydın takdim etti. Törende ayrıca Engelsiz Erciyes Günleri'ne destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi.