Engelli dostu Büyükşehir

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği ve Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği ‘Tarım Engel Tanımaz' Projesinde yer alan engelli kadınlar Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, engellilerle ilgili her talebe olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret eden Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Başkanı Kadir Can Gökalp, Başkan Çelik'in her zaman engellilerin yanında olduğunu belirtti. Başkan Çelik'in her alanda maddi ve manevi olarak engellileri desteklediğini vurgulayan Gökalp, “Sayın Başkanım, kısa zamanda çok büyük işler yaptınız ve bize her zaman destek oldunuz. Su fiyatlarında engellilere yapılan yüzde 50 indirim, engelsiz çocuk evi ve engelsiz yaşam merkezi ile ilgili protokol için teşekkür ediyoruz. Biz ‘Tarım Engel Tanımaz' adı altında engelli bayanlarımızı tarıma kazandırmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği olarak bir proje yaptık. Bunun için bize çok güzel bir yer verdiniz. İnşallah burada engelli bayanlarımız meyveleri kurutarak paketleyip satışını gerçekleştirecekler. Engelli bayanlarımız artık evlerinde oturmayacak, bu proje ile onlara iş kapısı açılmış olacak. Bunların hepsi sizlerin sayesinde oldu. Engellilere bakış açınızı biliyoruz. Birçok yerde engellileri maddi ve manevi olarak kolluyorsunuz. Engellilerin her zaman yanındasınız ve yanında olacağınızı biliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'yi engelsiz kent yapmak ve engellilerin ekonomiye katılımlarını sağlamak için büyük gayret gösterdiklerini belirterek, “Yönettiğimiz coğrafyada yaşayan tüm insanlarımızın derdiyle dertlenmemiz ve onların kaygılarını taşımamız gerekiyor. Biz hep bu vebalin bilincinde olduk. Hepimiz potansiyel engelliyiz. Dolayısıyla bu sıkıntıları çeken herkesin yanında olmalıyız. Şehrimizi engelsiz kent yapma çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşım araçlarını engelli vatandaşlarımıza uygun hale getiriyoruz. Engelsiz Çocuk Evi'nin yenilerini yapmak için çalışıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi için de önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyoruz. Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ni yapacağız. Bunların haricinde de gelen her talebe eğilmeye çalışıyoruz. ‘Tarım Engel Tanımaz' projesinde olmaktan da son derece mutluyuz. Engelli kadınlarımızın ekonomiye katılması için önemli bir proje” diye konuştu.

Ziyarette ayrıca Başkan Mustafa Çelik'e engelli kadınların tarıma kazandırılması projesine katkıları nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.