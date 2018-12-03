Engelli öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Özkar Özel Eğitim Kurumunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Sami Yazgan, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, öğretmenler ve veliler katıldı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Özkar Özel Eğitim Kurumu Müdürü Bülent Köseoğlu, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Okulumuzda öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz güzel bir program hazırladılar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Okulumuz orta ve ağır zihinsel engelli öğrencilerden oluşmaktadır. Bunun yanında yine orta ve ağır otistik öğrencileri bünyesinde barındırmaktadır. 22 derslik olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bünyemizde yine hafif düzey öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu hafif düzey öğrencilerimizi okulumuz dışında normal ilköğretim okullarında açılan özel alt sınıflara yönlendirmekteyiz. Hayırsever insanlarımızı bir farkındalık oluşturmak adına okulumuza gelip bir çayımızı içerlerse seviniriz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı gösteriler alkış aldı.