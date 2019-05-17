Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç: "Son 16 yılda çok ciddi hizmetler verildi"

'Bütünleşik Sağlık ve Bakım Hizmetleri Sempozyumu'nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, "Son 16 yılda geriye dönüp baktığımızda çok ciddi hizmetler verildiğini görebiliyoruz. Bugün buradaki bütünleşik sağlık ve bakım konusunu ele alıyorsak, gelmiş olduğumuz nokta itibariyle iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği tarafından Bütünleşik Sağlık ve Bakım Hizmetleri Sempozyumu düzenlendi. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Kayseri Şube Başkanı Cesim Zeydanlı, "Allah, yarattıkları içerisinde en şerefli yarattığı yaratık insandır. İnsanın en aciz ve en güçsüz olduğu zamanlar çocukken yetim olması ve yaşlılığıdır. Toplumumuzun en değerli varlığı, kendi toplumu ve ailesi için canını, malını ve hayatının tamamını harcayarak ömrünün son demine gelmiş, güçten düşmüş ve hastalanmış yaşlılarımıza hizmet etmek, toplum içerisinde kimsesiz kalmış yetimlere anne ve baba olmaktır. Bu düşünceyle sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı umarak bu gönül insanlarının kurduğu Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği olarak bu sempozyumu oluşturduk" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç da, "Bu hizmetleri verirken sahada ve uygulamalarda görüyoruz ki, kamu kurum ve kuruluşlarının birbiriyle koordineli bir şekilde çalışması çok önemlidir. Hizmetlerin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bütün vatandaşlarımızın bu hizmete erişiminin sağlanması da o kadar önemlidir. Son 16 yılda geriye dönüp baktığımızda çok ciddi hizmetler verildiğini görebiliyoruz. Bugün buradaki bütünleşik sağlık ve bakım konusunu ele alıyorsak, gelmiş olduğumuz nokta itibariyle iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor. 2002 yıllarında sağlığa erişim noktasında hastayla hekimin buluşmasında ciddi sorunlarımız varken, ilaca erişim konusunda ciddi sıkıntılarımız varken, ameliyat için bekleyen sıralar, kanser vakalarının tümünün Ankara ve İstanbul'a gitmesi gibi büyük sıkıntılar yaşanıyorken bugün biz burada evde bakımı ve evde sağlık hizmetlerini konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

Sempozyumun 1. oturumunda Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli palyatif bakımı, 2. oturumunda ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer engelli bakımı konusunda sunum yaptı.