Engelsiz Çocuk Evleri'ndeki Çocuklara Özel Etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren engelsiz çocuk evlerinden Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gösterilerle ve danslarla doyasıya eğlenen çocukların aileleri, kendileri için çok önemli gördükleri Engelsiz Çocuk evleri hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Engelsiz Çocuk Evlerinden Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde, çocuk evinin yapımını gerçekleştiren Ateş Ailesi'nin katkılarıyla, yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İllüzyon gösterisi, şarkılar ve danslarla doyasıya eğlenen çocukların mutluluğuna ortak olan ailelerinin mutlulukları da gözlerinden okundu. Programa katılan aileler, Büyükşehir Belediyesi ve Ateş Ailesi'ne memnuniyetlerini iletirken, Engelsiz Çocuk Evleri hizmetini kendileri için klasik belediyecilik hizmetlerinden çok daha önemli olarak gördüklerini belirtti. Aileler, böyle bir hizmeti kendilerine sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a da teşekkürlerini iletti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Büyükkılıç'ın ‘özel kardeşlerim' diyerek hassasiyetini dile getirdiği engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğü Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde zihinsel engelli çocuklara gündüzlü bakım hizmeti kesintisiz sürüyor. Yaklaşık 200 civarında kayıtlı engelli bireyin bulunduğu Engelsiz Çocuk Evlerinde, 4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocuklara gelişimlerini desteklemek, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak üzere hizmet verilirken engelli ailelerinin ise özel ve resmi işlerini takip etmelerine fırsat tanıyor. Ayrıca Engelsiz Çocuk Evlerinde; zihinsel engellilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, öz bakım becerilerini desteklemek, sosyalleşmelerine yardımcı olmak gibi çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Büyükşehir'in engelsiz hizmetleri arasında; kişisel bakım hizmetleri, yaşına ve zihinsel gelişimine uygun bilgi ve beceri eğitimi, engelli çocukların hoşça zaman geçirebilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri yaşlarına uygun oyunlar, engelli aileleri ile engellilikle ilgili bilgi paylaşımı, engellilerin yasal hakları ile ilgili ailelerin bilgilendirilmesi de sağlanıyor.