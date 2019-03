Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesi karşısında planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 4 yılda Kayseri'ye kazandırdıkları yüzlerce eseri Engelsiz Yaşam Merkezi ile taçlandırdıklarını söyledi. 9 bloktan oluşan Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 4 bloğunu Hayırseverlerimizden Ali Rıza Özderici üstlendi.

Engelsiz yaşam Merkezi'nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bürokratlar, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapılması için Büyükşehir ile kol kola giren Hayırsever Özderici Ailesi, engelli derneklerinin başkan ve yöneticileri, engelliler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Törenin başında engelli derneklerinin başkan ve yöneticileri Vali Günaydın ve Başkan Çelik'e bu önemli yatırım için teşekkür etti. Tören özel çocukların özel bir gösterisiyle başladı. Özel çocuklar, oluşturduğu mehter ve bando takımı mehter marşlarına ve 'Fesupanallah' şarkısına eşlik etti. Törende engelli dernekleri adına bir konuşma yapan Zihinsel Engellilerin Eğitimi, Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği Başkanı Hasan Aykülteli, Kayseri'deki engellilerin tamamının faydalanacağı bir tesis yapıldığını belirterek, Vali Günaydın ve Başkan Çelik'e teşekkür etti. Hayırsever Özderici Vakfı adına bir konuşma yapan Ahmet Özderici de ailece böyle bir tesisi yaptıracak olmanın ailece gururunu yaşadıklarını söyledi. Özderici, “Bu yatırımı yapmamızda büyük gayretleri olan Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, törende yapacağı konuşma öncesi özel çocukların gösterisinde yer alan şarkı nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı ve konuşmasına güçlükle başlayabildi. Fesupanallah adlı şarkının 'Alemin keyfi yerinde yine maşallah, bize de bir gün kader güler inşallah' şeklindeki sözlerini tekrarlayan Başkan Çelik, 'Güldüreceğiz inşallah' derken güçlükle konuştu. Konuşmasında, 21 Mart 2015 tarihinde Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temelini atarak yatırımlara başladıklarını ve o tarihten itibaren hem şehir merkezi, hem de ilçelerin tüm ihtiyaçları gidermek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Yüzlerce ihale yaptık ve hepsini tamamlayarak hizmete açtık. Gördüğünüz gibi hala da çalışıyoruz. Görev süremizin son günleri diyerek işi yavaşlatmıyor, ilk günkü aşkla çalışarak şehrimize yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. 4 yıllık dönemde şehrimizin her yerinde ve her alanda iz bırakacak projelere imza attık. Yaptıklarımızı tüm hemşehrilerimiz yaşayarak görüyorlar. İlkleri, enleri, tekleri ve yenileri yaptık. Temelini atacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi de enler arasındaki bir yatırım olacaktır. Ülkemizin en kapsamlı, en büyük, en modern Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Kayseri'ye kazandırıyoruz. Derdimiz ve kaygımız Kayseri. Beklentimiz de sizlerin hayır duası. 1943'de Kayseri Belediye Başkanı olan Emin Molu sadece iki yıl görevde kaldı. Şimdi şehrin ilk planlamasını yaptığı için duayla anıyoruz. Osman Kavuncu 7 yıl başkanlık yaptı. Geniş bulvarları kazandırdığı için dualarla anıyoruz. Bizlerin de tek amacı dualarınız almak” dedi. Engelliler için de şehrimizi en yaşanabilir kent yapma düşüncesiyle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bugüne kadar yaptıkları çalışmaları taçlandıran bir eser olduğunu belirtti. Yapılan eserin engellileri her anlamda toplumsal hayata hazırlayacağını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yaklaşık 20 dönüm araziye bu eseri yapıyoruz. Satışa çıkarsak 30-40 milyon lira edecek bir araziyi böyle güzel bir tesis için tahsis ettik. 10 bin 500 metrekare inşaat alanı bulunan bir merkez yapılacak. Bu merkez 9 bloktan oluşuyor. İçerisinde 670 metrekarelik spor sahası, 315 metrekarelik yarı olimpik havuz, hidroterapi havuzu, mini spor sahaları, sera alanı, terapi ve oyun alanları, 21 odalı misafirhane gibi bölümler bulunuyor. Her farklı yaş grubu için 4 ayrı eğitim bloğu yapılacak. Bu bloklarda bireysel ve grup eğitim odaları, yaşam evleri, atölyeler gibi birimler var.”

Sözlerine Hayırsever Özderici ailesine teşekkür ederek devam eden Başkan Çelik, “Kayseri'den bahsederken en çok övündüğümüz değerlerin başında hayırseverlerimiz geliyor. Gönlü zengin insanlarımızın bulunduğu bir şehirdeyiz. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bizimle kol kola girerek 4 bloğunun yapımını Kayserimizin yetiştirdiği en önemli hayırseverlerimizden Ali Rıza Özderici ve ailesi üstleniyor. Geçen ay Sayın Valimle İstanbul'a giderek Özderici Vakfı ile konuya ilişkin protokol imzaladık. Bu anlamda Değerli Hayırseverimiz Ali Rıza Özderici ve ailesine şehrim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.