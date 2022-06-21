Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 200 fidan toprakla buluşturuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile hayata geçirilen ve engelleri ortadan kaldıran Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan ağaç dikme etkinliği çerçevesinde 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici Ailesi işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin en geniş çaplı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde anlamlı faaliyetler ve bir o kadar önemli etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. ‘21 Haziran gündönümünde Umutları Yeşertiyoruz' sloganıyla ağaç dikme etkinliği çerçevesinde Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesine 200 ağaç dikildi.

Ağaç Dikme Etkinliği'ne Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen, eğitimciler ile özel öğrenciler ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, burada yaptığı açıklamada, “Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde bulunan öğrencilerimiz ile birlikte 21 Haziran gündönümünde bu bölgeye 200 fidan diktik. İnşallah bunlar yemyeşil olacak. Gençlerimiz ağaçların gölgesinde şenlik yapacaklar” dedi.

Bu alanı şenlik alanı olarak ilan ettiklerini ifade eden Öztürk, “Bereketi ile yağmur da geldi, inşallah daha bereketli, daha güzel hizmetlerde birlikte oluruz düşüncesiyle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum” diye konuştu.