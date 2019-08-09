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Engin Pilavcı, Bağlar Belediyespor'da

Kayserili futbolcu Engin Pilavcı, yeni sezonda BAL ekibi Bağlar Belediyespor ile anlaştı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2019-2020 sezonunda mücadele edecek olan Bağlar Belediyespor, son olarak Karaman Belediyespor'da forma giyen Kayserili savunma oyuncusu Engin Pilavcı'yı transfer etti.


1995 doğumlu oyuncu Engin Pilavcı, hem stoper hem de sağ bek olarak oynuyor. Kocasinan Şimşekspor alt yapısında yetişen ve İstikbal Mobilya Kayserispor, Kayseri Şekerspor, Ceyhanspor ve Karaman Belediyespor formaları giyen Engin Pilavcı, yeni sezonda Bağlar Belediyespor forması ile mücadele edecek.


Engin Pilavcı'nın maç sayısı;


U21 Ligi - 65 maç


Türkiye Kupası - 3


Elit Akademi Ligi U19 - 15 maç


BAL Ligi - 78 maç

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