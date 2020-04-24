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Enver Cenk Şahin FIFA 2020 E-Spor Turnuvasına katılacak

Kayserispor futbolcusu Enver Cenk Şahin, FIFA 2020 E-Spor Turnuvası’na katılacak.

Kayserispor futbolcusu Enver Cenk Şahin, FIFA 2020 E-Spor Turnuvası'na katılacak.


Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Futbolcumuz Enver Cenk Şahin, Kulüpler Birliği'nin düzenleyeceği FIFA 2020 E-Spor Turnuvasına Kulübümüzü temsilen katılacaktır" ifadesinde bulunuldu.


FIFA 2020 E-Spor Turnuvası'nda eşleştirmeler kura ile 30 Nisan Perşembe günü yapılacak. Karşılaşmalar ise 2-3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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