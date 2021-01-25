İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Epçe Mahallesi muhtarından Başkan Mehmet Cabbar'a teşekkür ziyareti

Epçe Mahallesi Muhtarı Yusuf Tekin 2019-2020 yıllarında Epçe Mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Epçe Mahallesi Muhtarı Yusuf Tekin 2019-2020 yıllarında Epçe Mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Başkan Mehmet Cabbar'ın annesi Zeynep Hanımla olan fotoğrafının olduğu plaketi hediye eden mahalle muhtarı Yusuf Tekin'e nezaketinden dolayı teşekkürlerini ileten Cabbar Başkan, “Gerek merkez gerekse kırsal mahallelerimizin ihtiyacı olan hizmetleri mahalle sakinlerimize en hızlı şekilde ulaştırmak adına var gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Epçe Mahallemizin ihtiyacı olan hizmetleri hemşerilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.