Epilepsi hastası kız çocuğu yatağında ölü bulundu

Kayseri'de epilepsi hastası olduğu iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesi 4435. Sokak üzerinde ikamet eden ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen H.O.(12) isimli kız çocuğunun ailesi uyandırmak için odasına gittiğinde, kız çocuğunu hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde H.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kız çocuğunun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.