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Eray İşcan ameliyat oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi kaleci Eray İşcan, özel bir hastaneye ayağından ameliyat oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi kaleci Eray İşcan, özel bir hastaneye ayağından ameliyat oldu.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Pazartesi günü Kayseri'de yapılan 1.etap kampının son gününde Ukraynalı futbolcu Artem Kravets ile çarpışarak acı şekilde yerde kalan kaleci Eray İşcan, bugün ameliyat oldu. Kaval kemiği kırılan kaleci Eray İşcan bugün başarılı bir operasyon geçirdi ve 5-6 ay arası yeşil sahalardan uzak kalacak.

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