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Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) geçen sezon Kayseri Emar Grup FK forması giyen orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) geçen sezon Kayseri Emar Grup FK forması giyen orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı.


Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Kayseri EMAR Grup FK takımında forma giyen Ercan Çiftçi, önümüzdeki sezon için Türkiye 3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü ile anlaştı. 22 yaşındaki orta saha futbolcusu, Ayvalıkgücü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Kayserispor alt yapısında yetişen ve profesyonel olan Ercan Çiftçi, ardından Sivas Belediyespor, Muğlaspor ve Kayseri Emar Grup FK formaları giydi.

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