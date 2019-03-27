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Erciyes, 9'uncu kez engelleri aşıyor

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan “Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri” 28-30 Mart tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi’nde Türkiye genelinden ve yurt dışından engelli bireyleri karla bir araya getirecek.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan “Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri” 28-30 Mart tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi'nde Türkiye genelinden ve yurt dışından engelli bireyleri karla bir araya getirecek. Festival tadında gerçekleşecek olan etkinlikte engelliler, konserler ve yarışmalarla gönüllerince eğlenecek.


‘Erciyes İçin Engel Yok' sloganıyla engelli bireylerin sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde rol üstlenmelerini sağlamak amacıyla organize edilen Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri 9'uncu yılında. Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mirada Otel, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş, Kayseri Gaz, Arlberg Sport, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kent Ekmek, destekleriyle 28 - 30 Mart 2019 tarihleri arasında, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı Bölgesi'nde gerçekleşecek.


9. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri'ne, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından görme, işitme ve bedensel engelli katılacak. Engelli misafirler Erciyes'te konaklayacak ve festival havasında geçecek olan etkinlik boyunca yarışmalar, konserler ve çeşitli etkinliklerle karın keyfini doyasıya çıkaracaklar


Etkinlik programı ise şöyle;


-29 Mart 2019 Cuma


10.00 Açılış


10.30 -12.30 Yarışmalar, konser, dj performansı, etkinlikler


12.30 - 13.30 Öğle yemeği


13.30 - 15.00 Kızak yarışması, Folklor gösterisi,


15.00 - 16.30 Serbest zaman


17.00 Kapanış

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