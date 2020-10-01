İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin: "Biz, Kayserispor'a destek verdik"

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Hes Kablo Kayserispor ile ilgili gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşması ile ilgili açıklama yaptı.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Hes Kablo Kayserispor ile ilgili gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşması ile ilgili açıklama yaptı.


Hes Kablo Kayserispor'un Erciyes Anadolu Holding ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasının tartışılıyor olması üzerine Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin açıklama yaptı.


Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden yaşanan tartışmaları üzülerek takip ettiğini ifade etti. CEO Ertekin açıklamasında "Kayserispor üzerinden holdingimizin ismini de geçirerek yapılan tartışmaları üzülerek izliyoruz. Ne 3 yıl önce sayın Erol Bedir, ne de bugün sayın Berna Gözbaşı sponsorluk rakamlarını belirlemiştir. Rakamları her iki sözleşmede o günkü imkanlarımız doğrultusunda biz belirledik. Rakamlar yüksekse bir başkanın başarısı, düşükse diğer başkanın başarısızlığı değildir. Holding iki sözleşmede de o günün şartlarında verebileceği en üst rakamı vermiştir. Kayserispor'un iki sözleşmede de daha iyi fiyat veren biri çıkarsa, sözleşmeyi iptal hakkı vardır" dedi.


Alpaslan Baki Ertekin, açıklamasında "Kayserispor'a yardım eden şirket sayısının 3'ü geçmediği bir dönemde kulübün 3 senedir tüm yükünü seve isteye çeken bir holdingi polemiklerin içine çekmeye çalışmayı doğru bulmuyorum. Biz şehrin gözbebeği Kayserispor'a destek olduk. Erol Bedir'e ya da Berna Gözbaşı'ya değil" cümleleri paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.