İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciyes beyaz gelinliğini giydi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’na sonbaharın gelmesiyle birlikte kar yağışı başladı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na sonbaharın gelmesiyle birlikte kar yağışı başladı.


Sonbahar mevsiminin gelmesi sonrasında Kayseri'de hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşerken, yağışlı hava şehirde dün geceden beri etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yağış ve soğuk hava ile birlikte kar yağışı da başladı.


Erciyes Dağı'nda 3917 metre ile 3400 metre arasında mevsimin ilk karı yağdı ve Erciyes Dağı beyaza büründü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.