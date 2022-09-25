Erciyes beyaz örtüsünü giydi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı, yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı.

Ülkenin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na 22 Eylül'de mevsimin ilk karının yağmasının ardından, gece saatlerinde yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. 3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nda 3 bin metreye kadar etkili oldu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Erciyes Dağı'nda en yüksek sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak ölçüldü.