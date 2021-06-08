Erciyes Büyük Buzul tırmanışı yapıldı

Kayseri Dağcılık il Temsilcisi Ahmet Duran, sabah 04.00'da hareket eden 10 kişilik ekibin 09.30'da zirveye ulaştığını dile getirdi. Duran, dağcıların kamp noktasına geri dönmesi ile faaliyet programında yer alan etkinliğin başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Zorlu tırmanışa Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Duran, Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir, dağcılar Hatice Kuş, Hamza Yücel, Cem Eltut, Seyit Ali Demirezen, Osman Özşen, Volkan Uygun, Şaziye Öğüt, Emre Varol ve Murat Akşit katıldı.