Erciyes CUP 13.kez oynanacak

Kayseri'de 13. kez Erciyes CUP basketbol turnuvası düzenlenecek.

Kayseri'de Bellona Kayseri Basketbol önderliğinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak organize edilen Erciyes CUP, bu yıl 13. kez oynanacak.

4 takımın katılacağı Erciyes Cup 17 Eylül 2019 Salı günü start alacak, 19 Eylül 2019 Perşembe günü sona erecek. Turnuvaya Bellona Kayseri Basketbol, Adana Basketbol, Çukurova Basketbol, İzmit Belediyespor takımları katılacak.

Kadir Has Spor Salonu'nda oynanacak 4'lü turnuvanın maç programı şu şekilde:

17 Eylül 2019 Salı

16:00 Adana Basketbol-Çukurova Basket

18:00 Bellona Kayseri-İzmit Bel.spor

18 Eylül Çarşamba

16:00 İzmit Bel.spor-Çukurova Basket

18:00 Bellona Kayseri-Adana Basketbol

19 Eylül Perşembe

14:00 Adana Basketbol-İzmit Bel.spor

16:00 Bellona Kayseri-Çukurova Basket