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Erciyes Cup 14. kez kapılarını açacak

Bellona Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup, bu yıl 14.

kez oynanacak. Ligin şampiyonluk yaşamış takımları turnuvaya katılacak.


Bu yıl 6 takımın katılacağı Erciyes Cup 23 Eylül 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 25 Eylül 2020 Cuma günü sona erecek. Turnuvaya Bellona Kayseri Basketbol, Öznur Kablo Fenerbahçe, Beşiktaş A.Ş, Çukurova Basketbol, Nesibe Aydın ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları katılacak. Kadın Basketbolunun kalbinin Kayseri'de atacağını belirten Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, “Şampiyonluğun iddialı ekiplerini ağırlayacağız. Lig öncesi en ciddi sınav olacak. Takımlar güçlerini görüp ona göre hesap yapacak'' dedi.


Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri haline gelen Erciyes Cup maçları bu yılda da nefes kesecek. Bu yıl 14. kez yapılacak olan turnuvada önemli takımlar boy gösterecek.

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