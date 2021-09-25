Erciyes Cup 15.kez kapılarını açacak

kez oynanacak.

Erciyes Cup basketbol turnuvası 28-30 Eylül tarihleri arasında 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Bellona Kayseri Basketbol takımının ev sahipliği yapacağı turnuvaya Beşiktaş, BOTAŞ ve Yenişehir Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol katılacak.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü'nden turnuva ile ilgili yapılan açıklamada, "28-29-30 Eylül'de düzenlenecek 15. Erciyes Cup Kadınlar basketbol turnuvası ile bu sezon ilk defa seyircisi ile buluşacak olan takımımız Beşiktaş, Botaş ve Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak. Kadir Has Spor Salonunda oynanacak maçlara tribün kapasitesinin % 50 oranında seyirci alınacak. Taraftarlarımızdan girişte aşı kartı mecburiyeti aranacak” denildi.

Erciyes Cup maç programı ise şu şekilde;

28 Eylül 2021 (Salı)

16.00 ÇBK Yenişehir Belediyespor - Botaş

18.15 Bellona Kayseri -Beşiktaş

29 Eylül 2021 (Çarşamba)

16.00 Botaş - Beşiktaş

18.15 Bellona Kayseri - Yenişehir Belediyespor

30 Eylül 2021 (Perşembe)

14.00 Beşiktaş - Yenişehir Belediyespor

16.15 Bellona Kayseri - Botaş