Erciyes Cup 2. Maç

Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bursa Uludağ Basketbol 6 sayı farkla 67-61 kazandı. Melikgazi Kayseri Basketbol oynadığı iki maçı da kaybederken yarın son maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: İsmail Binbir. Yiğit Emre Şimşek, Kazım Kılıç

Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız, Lydnra Weaver (19), Sevgi Tonguç (5), Eylül Minez (2), Burcu Yağan (6), Nisa Yalçın (2), Mısra Albayrak, Helin Boybeyi (4), Şuranur Sönmez (6), Sarauskaite (12), Feray Dalkılıç (5)

Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin (7,) Gizem Uca (3), Özge Kavurmacıoğlu (23), İlsu darıcıoğlu (2), Ferda Yıldız (2), Tuğçe Turus, Deniz Nur Çakır, Ayşegül Erdoğan, Emma Canon (30)

Periyotlar:

1.Periyot: 14-17 (Bursa Uludağ lehine)

Devre: 28 -28 (Berabere)

3.Periyot: 45-43 (Melikgazi Kayseri lehine)