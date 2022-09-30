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Erciyes Cup 2. Maç

Erciyes Cup Turnuvası’nın ikinci gününde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 80-75 kazanarak 2'de 2 yaptı.


Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Uğur Özcan, Murat Anlatıcı, Ozan Çalap


Galatasaray: Kamile Nacickaite (24), Miray Balotu, Merve Uygül (2), Pelin Derya Bilgiç (2), Işıl Alben (9), Aija Jurjane (8), Taya Reimer (12), Neva Pulvere (2), Teira Mccowan (29), Meltem Yıldızhan (4)


Beşiktaş: Dana Evans (32), Melek Uzunoğlu (7), Yağmur Taşar (2), Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz (6), Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram (10), Taya Reimer (12), Zeynep Can, İnci Güçlü (6)


1. Periyot: 22-26 (Beşiktaş lehine)


Devre: 39-37 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 63-57 (Galatasaray lehine)

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