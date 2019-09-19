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Erciyes Cup 2.Gün

Kayseri’de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Çukurova Basketbol karşılaştı.

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Çukurova Basketbol karşılaştı. Müsabakayı İzmit Belediyespor 75-60 kazandı.


Salon: Kadir Has


Hakemler: Sertan Kırklar, Emircan Özkan, Muhammed Turp


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu (8), Ezgi Manlacı (3), Avery Warley (12), Yasemin Güneş, Gizem Yavuz (15), Monika Girigalauskyte (15), Nazlı Bircan (2), Sasa Cado (18), Melek Yusufoğlu (2)


Çukurova Basketbol: Şevval Akala (5), Melis Talay (7), Ivaslonjsak (2), Gabriela Marginean (12), Meltem Avcı (6), Raushan Gültekin (3), İlayda Güner (6), Leonar Rodriguez (7), Nia Coffey (12)


Periyotlar: 1.Periyot: 17-19 (Çukurova Basketbol lehine) 2.Periyot: 19-11 (İzmit Belediyespor lehine) 3.Periyot: 19-16 (İzmit Belediyespor lehine) 4.Periyot: 20-14 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 36-30 (İzmit Belediyespor lehine)

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