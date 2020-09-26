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Erciyes Cup basketbol turnuvası:

Erciyes Cup Basketbol turnuvasında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı.

Kazanan taraf Fenerbahçe oldu.


14. Erciyes Cup Basketbol turnuvasının ikinci gününde Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 15 sayı önde tamamlayan Fenerbahçe müsabakayı 26 sayı farkla kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakamler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan Söylemezoğlu


Fenerbahçe: Duygu Özen, Shelby Cheslek, Ayşe Yılmaz, Olcay Çakır Turgut, Doğa Adıcan, Banu Şimşek, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez, Merve Arı, Cecilia Zandalasini, Kiah Irene Stokes


Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Kiraz Keleş, Derya Bayar, Zeynep Kalbisağde, İlayda Derman, Melis Gülcan, Ayşenur Gülay Aladağ, Gülse Uğur, Cansu Çolak, Fatma Dikmen, Esra Ural Topuz, Tyhasha Harris


Periyotlar: 1.Periyot:24-9 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 39-24 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 50-39 (Fenerbahçe lehine)

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