İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 - Beşiktaş: 69

Erciyes Cup turnuvasının ikinci maçında ev sahibi ekip Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Bellona Kayseri Basketbol 73-69 kazandı.



Salon: Kadir Has


Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkan, Fatmanur Gümüş


Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (3), Sevgi Tonguç (2), Derin Yaya (5), Brooque Williams (23), Farhiya Abdi (5), Egle Sventoraite (19), Gizem Tüzün (4), Helin Boybeyi, Japreecr Dean (12),


Beşiktaş A.Ş: Ilze Jakobsone (10), Ceyda Nezmiye Bekar (2), Cansu Köksal, Özge Yavaş (5), Elif Bayram (4), Paulina Fridalomsa (11), Ma Draskicevic, Meighan Simmons (20), İlayda Güner (12), Melek Uzunoğlu (2)



Periyotlar:


1.Periyot: 21-22 (Beşiktaş lehine)


2.Periyot: 12-21 (Beşiktaş lehine)


Devre: 33- 43 (Beşiktaş lehine)


3.Periyot: 23-13 (Bellona Kayseri lehine)


4.Periyot: 73-69 (Bellona Kayseri lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.