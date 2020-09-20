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Erciyes Cup fikstürü belli oldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup’ta maç programı belli oldu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup'ta maç programı belli oldu.


Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuvanın fikstürü belli oldu.


Turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe


takımları mücadele edecek.


Erciyes Cup´un maç programı şu şekilde:


24.09.2020 Perşembe


13:00 Beşiktaş-Hatay B.B.spor


16:00 Bellona Kayseri-Nesibe Aydın


19:00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe


25.09.2020 Cuma


13:00 Beşiktaş-Nesibe Aydın


16:00 Hatay B.B.spor- İzmit Belediyespor 19:00 Fenerbahçe-Bellona Kayseri


26.09.2020 Cumartesi


11:00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın


14:00 Beşiktaş-Fenerbahçe


17:00 Bellona Kayseri-Hatay B.B.spor

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