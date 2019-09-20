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Erciyes Cup Final günü

Kayseri’de düzenlenen Erciyes Cup Basketbol turnuvasının son gününde Adana Basketbol ile İzmit Belediyespor karşılaştı.

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup Basketbol turnuvasının son gününde Adana Basketbol ile İzmit Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı İzmit Belediyespor 69-80 kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Sertan Kırklar, Eyyüp Ayhan, Ali Baran Tecirli


Adana Basketbol: Melis Uçar, Nihan Dabakoğlu (2), Sera Özelçi (3), Maryana Ivashchanka (20) Nuran Tutsak (2) Sevgi Tonguç (14) Alexis Prince (21) Eline Dikeoulaku (7)


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu (8), Defne Paylar, Ezgi Manlacı (2), Avery Warley (6), Yasemin Güneş (8), Gizem Yavuz (4), Monika Girigalauskyte (15), Nazlı Bircan (10), Sasa Cado (21), Melek Yusufoğlu (6)


Periyotlar: 1.Periyot: 14-18 (İzmit Belediyespor lehine) 2.Periyot: 11-21 (İzmit Belediyespor lehine) 3. Periyot: 22-17 (Adana Basketbol lehine) 4.Periyot: 22-24 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 25-39 (İzmit Belediyespor lehine)


Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup turnuvasının ilk gününde Bellona Kayseri Basketbol'u 81-55 mağlup eden İzmit Belediyespor, ikinci günde Çukurova Basketbol'u 75-60 yendi. Son günde de Adana Basketbol'u mağlup eden İzmit Belediyespor, turnuvada 3'te 3 yaptı.

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