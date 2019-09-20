Erciyes Cup Final günü

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup Basketbol turnuvasının son gününde Adana Basketbol ile İzmit Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı İzmit Belediyespor 69-80 kazandı.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Sertan Kırklar, Eyyüp Ayhan, Ali Baran Tecirli

Adana Basketbol: Melis Uçar, Nihan Dabakoğlu (2), Sera Özelçi (3), Maryana Ivashchanka (20) Nuran Tutsak (2) Sevgi Tonguç (14) Alexis Prince (21) Eline Dikeoulaku (7)

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu (8), Defne Paylar, Ezgi Manlacı (2), Avery Warley (6), Yasemin Güneş (8), Gizem Yavuz (4), Monika Girigalauskyte (15), Nazlı Bircan (10), Sasa Cado (21), Melek Yusufoğlu (6)

Periyotlar: 1.Periyot: 14-18 (İzmit Belediyespor lehine) 2.Periyot: 11-21 (İzmit Belediyespor lehine) 3. Periyot: 22-17 (Adana Basketbol lehine) 4.Periyot: 22-24 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 25-39 (İzmit Belediyespor lehine)

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup turnuvasının ilk gününde Bellona Kayseri Basketbol'u 81-55 mağlup eden İzmit Belediyespor, ikinci günde Çukurova Basketbol'u 75-60 yendi. Son günde de Adana Basketbol'u mağlup eden İzmit Belediyespor, turnuvada 3'te 3 yaptı.