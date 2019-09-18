Kayseri’de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvası başladı.
Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Adana Basketbol ile Çukurova Basketbol karşılaştı.
Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Çukurova Basketbol 67-101 kazandı.
Salon. Kayseri Kadir Has
Hakemler: İsmail Binbir, Eyyip Ayhan, Ali Baran Tecirli
Adana Basketbol: Melis Uçar, Nur Dabakoğlu (15), Sera Özelçi (13), Maryana Ivashchanka (16) Nuran Tutsak (12) Sevgi Tonguç (3) Alexis Prince (8) Elina Dikaioulaku
Çukurova Basketbol: Feride Akalan (13) Melis Talav (13) Iva Slonjsak (4) Gabriela Marginean (11) Meltem Avcı (13) Raushan Gültekin (4) İlayda Güner (14) Gülfer Tokatlı (7) Nia Coffey (22)
Periyotlar: 1.Periyot: 11-43 (Çukurova Basketbol lehine) 2.Periyot: 23-14 (Adana Basketbol lehine) 3.Periyot: 17-22 (Çukurova Basketbol lehine) 4.Periyot: 16-22 (Çukurova Basketbol lehine)
Devre: 34-57 (Çukurova Basketbol lehine)