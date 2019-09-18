Kayseri’de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci maçında Bellona Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor karşılaştı.
Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci maçında Bellona Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor karşılaştı.
Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Bellona Kayseri Basketbol 55-81 kaybetti.
Salon. Kayseri Kadir Has
Hakemler: Sertan Kırklar, Emir Can Özkan, Muhammed Turp
Bellona Kayseri Basketbol: Gülse Uğur (4), Beril Albayrak (3) Claudia Perisa (8), Ceyda Kozluca (4), Ayşegül Günay (9), Sanem Gamze Seren (11), Luca Ivanovic (4), Shacobia Barbee (10), Gizem Sezer (2)
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu (15), Ezgi Manlacı, Avery Warley (10), Yasemin Mules (4), Gizem Yavuz (8), Monika Grigalauskyte (7), Nazlı Bircan Gökdemir (6), Sasa Cado (20), Melek Yusufoğlu (11)
Periyotlar: 1.Periyot: 14-19 (İzmit Belediyespor lehine) 2.Periyot: 12-21 (İzmit Belediyespor lehine) 3.Periyot: 10-15 (İzmit Belediyespor lehine) 4.Periyot: 19-26 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 26-40 (İzmit Belediyespor lehine)