Erciyes Cup Futbol Turnuvasında Yukatel Kayserispor ile Amed Sportif karşılaştı.
Müsabaka Amed Sportif'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Hacılar İlçe
Hakemler: Volkan Okur, Mehmet Kuru, Yahya Kemal Yurtbilir
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayezit (Mehmet Şamil Öztürk Dk.46), Onur Bulut (Miguel Cardoso Dk. 60), Majid Hosseini (Bilal Ceylan Dk.60), Baran Ali Gezek (Bernard Mensah Dk.46), Lionel Carole (Nurettin Korkmaz Dk.60), Ali Karimi (Muhammed Eren Arıkan Dk.80), Olivier Kemen (Gökhan Sazdağı Dk.60), Andrea Bertolacci (Ramazan Civelek Dk.60), Emrah Başsan (Carlos Mane Dk.65), Mame Thiam (Mustafa Pektemek Dk.65), Mario Gavranovic (İlhan Parlak Dk.65)
Amed Sportif: Bekir Sevgi (Cantuğ Temel Dk.46), Hüseyin Güngör (Alişan Erat Dk.60), Gökhan Köseoğlu, Oğuz Çetinkaya, Kerem Çağatay (Emrullah Ertuş Dk.46), Mansur Çalar, (Nesim Pekmez Dk.60), Serdar Eylik, Mehmet Alaeddinoğlu, Ömer Bozan, Anıl Şahin, Tayyib Kanarya (Arda Ertekin Dk.60)
Goller: Tayyib Kanarya (dk.29), Mehmet Alaeddinoğlu (dk.90) (Amed Sportif)