Erciyes Cup: Kayserispor: 2 - Alanyaspor: 1

Erciyes Cup mücadesinde Kayserispor ile Alanyaspor karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Ahmet Ulu, Halit Karacabay
Kayserispor: Bilal Bayazit, Anthony Uzodimma (Bernard Mensah dk. 76), Majid Hosseini, Gustavo Campanharo, Lionel Carole, Ali Karimi (Ramazan Civelek dk. 56), Emrah Başsan (Cardoso dk. 56), Mame Thiam (Carlos Mane dk. 56) Olivier Kemen (Gökhan Sazdağı dk. 76), Andrea Bertolacci (Nurettin Korkmaz dk. 56), Mario Gavranovic (İlhan Parlak dk. 56)
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Bruno Eduardo, Fatih Aksoy, Daniel Santos, Jure Balkovec, Furkan Bayır (Çağan Kayra dk. 86 ?), Oğuz Aydın, Ümit Akdağ
Goller: Mario Gavranovic (dk. 30), Andrea Bertolacci (dk. 42) (Kayserispor), Majid Hosseini (dk. 55 k.k.) (Alanyaspor)