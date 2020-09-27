Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 14’üncüsü yapılan Erciyes Cup sona erdi.
Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğine 14'üncüsü yapılan Erciyes Cup sona erdi.
Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlikspor'u 80-76'lık sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Öznur Kablo Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90-51'lik sonuçla mağlup etti. Üçüncü maçta ise Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol'u 87-67'lik sonuçla mağlup etti.
Oynanan müsabakaların ardından 14.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup'ta Fenerbahçe oynadığı 3 maçını da kazandı. Nesibe Aydın Gençlikspor, İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. Ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş ise üç maçını da kaybetti.
Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;
1.Gün
Bellona Kayseri-Nesibe Aydın 52-74
İzmit Belediyespor- Fenerbahçe 54-71
Beşiktaş-Hatay B.B.spor 76-87
2.Gün
Beşiktaş-Nesine Aydın 62-83
İzmit Belediyespor-Hatay B.B.spor 69-61
Bellona Kayseri-Fenerbahçe 50-76
3.Gün
İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın 80-76
Fenerbahçe-Beşiktaş 90-51
Hatay B.B.spor- Bellona Kayseri 87-67