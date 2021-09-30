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Erciyes Cup tamamlandı

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 15’incisi yapılan Erciyes Cup sona erdi.

Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğine 15'incisi yapılan Erciyes Cup sona erdi.


Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 84-69'luk sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Botaş, Bellona Kayseri Basketbolu 60-53'Luk sonuçla mağlup etti.


Oynanan müsabakaların ardından 15.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup'ta Botaş A.Ş oynadığı 3 maçını da kazandı. Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;



1.Gün


Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 74-69


Botaş A.Ş-ÇBK Yenişehir Belediyespor:79-76



2.Gün


Bellona Kayseri-ÇBK Yenişehir Belediyespor: 67-66


Botaş A.Ş-Beşiktaş A.Ş (Maçı oynanmadı)



3.Gün


Bellona Kayseri- Botaş A.Ş: 53-60


Beşiktaş A.Ş- ÇBK Yenişehir Belediyespor:69-84

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