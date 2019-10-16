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Erciyes Dağı'na kar yağdı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nın 3 bin 917 metre ile 2 bin 700 metre arasına kar yağdı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metre ile 2 bin 700 metre arasına kar yağdı.


Kayseri'de öğleden sonra etkili olan yağmur şehir merkezinde etkili oldu. Yağışlı hava Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar şeklinde oldu. Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı'nın zirvesi olan 3 bin 917 metre ile 2 bin 700 metre arasında kar yağışı oldu.

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