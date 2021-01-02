İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciyes en sessiz sezonunu geçiriyor

Erciyes Dağı, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kaldı.

Geçtiğimiz sezonlarda tıklım tıklım dolu olan dağdaki pistlerde yaşanan sakinlikte havadan görüntülendi.


Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve geçtiğimiz sezonlarda tıklım tıklım dolu olan Erciyes Dağı, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kaldı. Geçtiğimiz senelerde tıklım tıklım dolu olan, adeta pistlerinde adım atacak yer kalmayan dağda yaşanan sakinlik havadan görüntülendi. Mekanik tesislerin kapalı olduğu Erciyes Dağı'nda, yurt dışından gelen turistler ile kendi imkanları ile pistlere çıkarak kayak yapıyor.


Erciyes'i şimdiye kadar hiç böyle görmediklerini söyleyen turistler, gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.