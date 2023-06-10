Erciyes Esen Makina FK antrenör Göksel Zehir ile yeniden anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Erciyes Esen Makina FK, 2023-2024 sezonu için antrenör Göksel Zehir ile yeniden anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, yeni sezon öncesi kolları sıvadı. 2022-2023 sezonunda şampiyonluğu finalde kaybeden sarı kırmızılılar yeni sezonda iddialı ve güçlü bir kadro ile sezon girmeyi hedefliyor. Erciyes Esen Makina FK, ilk olarak tecrübeli antrenör Göksel Zehir ve ekibi ile yeniden anlaşmaya vardı ve sözleşme imzaladı. Antrenör Göksel Zehir'in yeni sezonda yardımcılığı fethi Tekin ve kaleci antrenörlüğü ise Atakan Asker yapacak.

Erciyes Esen Makina FK Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz 2023-2024 sezonunda da antrenörümüz Göksel Zehir ve ekibi ile anlaşmış bulunmaktayız. Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” denildi.