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Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık

Erciyes Esen Makinaspor Antrenörü Emrah Çıtak görevinden ayrıldığını açıkladı.


Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık yaşandı. Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezonda B Grubunu 48 puanla namağlup olarak tamamlayan Erciyes Esen Makinaspor play-off yarı finalinde Kayseri Şekerspor'a 1-0 mağlup olarak veda etmişti. Tecrübeli ve başarılı antrenör Emrah Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren Erciyes Esen Makinaspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım” dedi.

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