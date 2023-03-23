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Erciyes Esen Makine FK Play-Off'ta

Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü ligin bitimine 2 hafta Play-Off vizesi aldı.


Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, ligin 20. haftasında Kayseri Simya Koleji'ni 8-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldığı farklı galibiyet sonrası ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantiledi. Geride kalan 20 hafta sonunda 18 maça çıkan Erciyes Esen Makine FK 17 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 51 puan topladı. Sarı kırmızılı ekip rakip kalelere 68 gol atarken kendi kalesinde ise sadece 8 gol gördü.


Rakipleri Kayseri Şekerspor'un 6 puan Argıncıkspor'un ise 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Erciyes Esen Makine FK ligin 21. haftasını maç yapmadan hükmen kazanarak geçecek.

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