Erciyes Esen Makine FK Play-Off'ta

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, ligin 20. haftasında Kayseri Simya Koleji'ni 8-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldığı farklı galibiyet sonrası ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantiledi. Geride kalan 20 hafta sonunda 18 maça çıkan Erciyes Esen Makine FK 17 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 51 puan topladı. Sarı kırmızılı ekip rakip kalelere 68 gol atarken kendi kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

Rakipleri Kayseri Şekerspor'un 6 puan Argıncıkspor'un ise 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Erciyes Esen Makine FK ligin 21. haftasını maç yapmadan hükmen kazanarak geçecek.