Erciyes Esen Makine FK'da hedef büyük

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makine FK'da iki transfer birden.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK'da gözler Bölgesel Amatör Lig'de. Ligde geride kalan 19 hafta sonunda 17 maça çıkan ve 16 galibiyet ile 1 mağlubiyet alarak 48 puanla zirvede yer alan sarı kırmızılılar bu hafta kazanması durumunda Play-Off'a kalmayı garantileyecek. Kurulduğu günden bugüne kadar birçok başarıya imza atan Erciyes Esen Makine FK, bu sezon hedefine ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ligin bitimine 3 hafta kalırken, Erciyes Esen Makina FK dış transferde Bölgesel Amatör Lig (BAL) Kahta 02 Spor forması giyen 1990 doğumlu tecrübeli oyuncu Bulut Akbaş ve Yahyalıspor'dan 1999 doğumlu Osman Şentürk'ü renklerine bağladı.

B Grubunu lider olarak tamamlayıp Play-Off'u düşünen Erciyes Esen Makine FK kadrosuna kattığı 2 nokta transfer ile kadrosuna güç kattı.