İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciyes Gençleri ağırlamaya devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Gönüllü Gençlik Projesi kapsamında düzenlenen Doğa Kampları devam ediyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Gönüllü Gençlik Projesi kapsamında düzenlenen Doğa Kampları devam ediyor.


Doğa Kampında gençler Trekking (Doğa Yürüyüşü) El Sanatları Atölyesi, Değerler Eğitimi Atölyesi, Okçuluk, Teleferik Gezisi, Şehir Gezisi gibi Kültürel, Sanatsal ve Sportif birçok faaliyette bulunuyorlar.


Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde düzenlenen Gençlik Kampını ziyaret eden İl Müdürü Eskici, gençlerle hasbihal etti. Gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu büyük fırsatını iyi değerlendirerek 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemine güzel bir başlangıç olmasını temenni ederek, başarılar diledi.


Eskici, sohbetin ardından gençlerle birlikte Kamp Ateşi yaktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.