Erciyes gençleri ağırlamaya devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen yaz kampları kapsamında Erciyes'te düzenlenen Doğa Kampına gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde birbirinden eğlenceli ve tatlı bir rekabete dayalı sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı Doğa Kampı gençlerin özgüven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek oluyor.

Gençleri Erciyes'te ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “İl Müdürlüğü olarak yüzlerce gencimizi Erciyes'te ağırladık ağırlamaya da devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağlamış olduğu bu imkanlardan ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz faydalanıyor. Gençlerin eğitim, kendini tanıma, tanıtma, takım çalışması, grup iletişimi ve psiko-sosyal gibi konularda kendilerini geliştirdiğini görüyoruz. Bu kamplarda gençlerimizin ağırlanmasın da emeğini esirgemeyen Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.