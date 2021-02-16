Erciyes, global tanıtımlarını sürdürüyor

Uluslararası standartlarda bir kış sporları ve turizm merkezi haline gelen Erciyes, dünyada bilinen bir destinasyon olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kayseri Erciyes A.Ş iş birliği ile son üç haftada farklı gruplar halinde Polonya, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Ukrayna, İran gibi ülkelerden Kayseri Erciyes'e gelen gazeteci, blogger ve televizyoncuya tanıtıldı. Bölgenin sahip olduğu turistik ve kültürel zenginlikleri keşfeden yabancı gazeteciler. Erciyes Kayak Merkezi'nde son teknoloji ile donatılmış mekanik tesisleri, Alpler standardındaki pistleri deneyimlediler. Ardından Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, gazetecilere geniş bir sunum yaparak Erciyes'in sahip olduğu imkânları anlattı. Erciyes'in artık dünyada kış turizmi sektöründe önemli bir bilinirlik seviyesine ulaştığını belirten Dr. Murat Cahid Cıngı, “Kış turizmi dendiği zaman artık Türkiye'de Erciyes ön plana çıkıyor. Erciyes A.Ş. olarak tanıtım faaliyetlerimizi her platformda gerçekleştiriyoruz. Erciyes'in ve Kayseri'nin turizm potansiyelini anlatarak şehrimize daha fazla ülkeden daha çok turist getirmek için de global organizasyonlara iştirak ediyor fuarlarda tanıtımlarda bulunuyoruz; yerli ve yabancı çok farklı çevrelere sunumlar yaparak potansiyelimizi büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'mızın girişimleri ile dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci, televizyoncu, blogger'a da Erciyes'imizi tanıtma imkânımız oldu. Yabancı gazeteciler ülkelerine gittiklerinde bölgemizde deneyimlerini kaleme alacaklar, okurları ile paylaşacaklar. Gazetecilerin yazıları yeni turistleri de bölgemize yönlenmelerine vesile olacak. Bu yönde gayretlerimiz devam edecek. Turizm Geliştirme Ajansı ailesine bu iş birliği için teşekkür ediyoruz ”dedi.