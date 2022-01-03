İhlas Haber Ajansı

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Erciyes hafta sonunda 30 bin turist ağırladı

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 30 bin ziyaretçi misafir etti.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 30 bin ziyaretçi misafir etti.


En önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. 18 Aralık'ta sezonun açılmasıyla birlikte Erciyes'teki tesislerin büyük kısmı doluluk oranına ulaşırken binlerce kişi mekanik tesisleri kullanarak farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı.


Kayakseverler; Tekir, Hisarcık, Develi ve Hacılar Kapı'daki pistlerde farklı zorluklarda kayak yapma imkanı buluyor.

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