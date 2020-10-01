İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciyes Jeotermal konuşuldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin ve TMSF Başkanı Muhittin Gülal ile birlikte Enerji Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin ve TMSF Başkanı Muhittin Gülal ile birlikte Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti.


Kayseri'de çalışmaları devam eden enerji projelerinin konuşulduğu görüşmede Bakan Dönmez Kayseri projeleriyle yakından ilgilendi. Erciyes'teki jeotermal sondaj çalışmaları konusunda gerçekleşen görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özhaseki, “Şehrimizin projelerine, özellikle Erciyes'te jeotermal sondaj çalışmalarına göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Sayın Bakanımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.


Oldukça olumlu geçen görüşmede ayrıca Kayseri'de yapımı devam eden 180 Mw rüzgar ve 78 Mw güneş santralleri hakkında da Bakan Dönmez'e bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.