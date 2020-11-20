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Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, bu gün başlayan yoğun kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, bu gün başlayan yoğun kar yağışı sonrasında beyaza büründü.


Yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'ne yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı sonrasında Tekir bölgesi ve kızak alanı ile tesislerin bulunduğu bölge beyaza büründü.


Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı devam ederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

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