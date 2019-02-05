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Erciyes Kayak Merkezi'ndeki trafik İstanbul trafiğini aratmadı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’ndeki yoğunluk, İstanbul trafiğini aratmadı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yoğunluk, İstanbul trafiğini aratmadı.


Özellikle sömestr tatilinde büyük ilgi gören Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne tatilciler akın etti. Pistleri ve toz karı ile ünlü olan Erciyes'te kayak yapma keyfini yaşayan vatandaşlar geri dönüş yolunda ise bir hayli zorlandı.


Tatilciler, kayak merkezindeki yoğunluktan dolayı 5 dakikalık yolu 1 saatte giderken, yoğunluğun İstanbul trafiğini aratmadığı şeklinde yorumlar yapıldı.

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