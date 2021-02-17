Erciyes Kış Zirve Tırmanışına katılan dağcılara katılım belgeleri verildi

Erciyes Dağı Çoban İni mevkiinde düzenlenen tırmanışa 32 ilden 47 kulüp ve 139 dağcı katıldı. 13 Şubat Cumartesi günü başlayan tırmanışta dağcılar Çoban ini Mevkiinde kamp yaptılar. Geceyi Çoban İni Mevkiinde geçiren dağcılar zorlu hava şartları ve fırtınaya rağmen 14 Şubat Pazar günü 03:00'da zirve tırmanışına geçti.

97 Dağcının zirve yaptığı tırmanış başarıyla tamamlanırken tırmanışa katılan dağcılara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılım belgesi dağıtılarak memleketlerine uğurlandı.