Erciyes Koleji, TEDx'e ikinci kez ev sahipliği yapacak

Paylaşmaya Değer Fikirlerin dile getirildiği program TEDx, Erciyes Koleji ev sahipliğinde ikinci kez Kayseri'ye geliyor.

‘Paylaşmaya Değer Fikirlerin' dile getirildiği konferanslar bütünü olan TEDx, Erciyes Koleji ile birlikte ikinci kez Kayseri'ye geliyor. Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin, “Fikirler Hayalleri Değiştiri” temalı TEDx toplantısına ev sahipliği yapmaktan ve böylesine önemli organizasyonları Kayseri'ye getirmekten gurur duyduklarını belirterek, TEDx'in 19 Şubat Cumartesi günü yapılacağını söyledi.

Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin, TEDx toplantısının orijinalinin her yıl Kanada' da düzenlendiğini dile getirerek, bu konferanslara katılan önemli isimlerin eşsiz deneyimlerini paylaştıklarını belirtti. İlkini 2020 yılında gerçekleştirdikleri TEDx'e pandemi nedeniyle bir yıl ara verdiklerini ifade eden Mustafa Hastekkeşin, “2020 yılında TEDx'i "Neden Olmasın?" temalı gerçekleştirmiştik. 19 Şubat Cumartesi günü yapacağımız 2. TEDx toplantısının teması "Fikirler Hayalleri Değiştirir" olacak. TEDx etkinliğimizi Erciyes Kültür Merkezi Oditoryum Salonu'nda yapacağız. Bu yılki TEDx konferanslarına medya dünyasının önemli ismi Damla Uğurtürk, Gelişim Psikolojisi Uzmanı Ayfer Dost Gözkan, Müzisyen ve DJ Serdar Ayyıldız, Eski Milli Basketbolcu Tamer Oyguç, Program Yapımcısı ve Sunucu Ömer Öztürk, voleybola gönül vermiş İsimlerden Gülnur Özfer Görgün ve savunma sanayiine imzasını atmış olan Çağlar Kurç gibi değerli isimler konuşmacı olarak katılacak. Etkinliğimize TEDx Türkiye Temsilcisi Iman Misaghi de iştirak edecek” dedi.

Bu tür organizasyonlara Erciyes Koleji olarak imza atmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Hastekkeşin, gençlerin hayatlarına yön verecek insanları dinleyerek tecrübelerinden faydalanacaklarını ve hayata daha doğru hazırlanacaklarını kaydetti.